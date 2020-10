Calcio: Atalanta; Depaoli,qui per giocarmi il riscatto

BERGAMO, 02 OTT - "Sono qui per giocarmi il riscatto, sarebbe un sogno". Fabio Depaoli, ufficializzato oggi dall'Atalanta in prestito con diritto di opzione dalla Sampdoria, ha affidato le sue prime impressioni ai canali ufficiali del suo nuovo club. "Sono felice di approdare in una piazza così importante, un traguardo e un punto di partenza per migliorarmi - premette l'esterno 23enne, che ha scelto il numero 27 -. Mi han detto che i carichi di lavoro sono molto pesanti, però penso che il gruppo mi darà una mano e riusciremo a fare bene anche quest'anno". Il trentino cresciuto nel Chievo si presente come calciatore: "Sono cresciuto a pane e calcio e ora sono in una una squadra che disputa la Champions, il mio sogno da bambino. Sono un giocatore generoso che corre per recuperare palloni, mi manca solo il gol. Spero di fare il primo in serie A con questa maglia". Un giudizio anche sul sorteggio di ieri che ha visto i nerazzurri nel gruppo D con Liverpool, Ajax e Midtjylland: "In coppa ci sono squadre importanti, sarà un'emozione unica - prosegue Depaoli -. Spero di ritagliarmi il mio spazio mettendomi subito a disposizione dei compagni e dell'allenatore". Infine, un auspicio: "Un saluto a tutti, forza Atalanta e speriamo di riavervi tutti allo stadio: da avversario è sempre stata una curva difficile da affrontare". (ANSA).