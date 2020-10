Europa League: Lukaku miglior giocatore 2019/2020

ROMA, 02 OTT - È Romelu Lukaku il miglior calciatore della Europa League 2019/20. L'attaccante belga, che ha trascinato l'Inter fino alla finale poi persa contro il Siviglia, ha superato la concorrenza degli altri due finalisti, Bruno Fenandes, capocannoniere del torneo e Ever Banega selezionati dalla giuria composta dagli allenatori dei 48 club presenti nella passata fase a gironi e da 55 giornalisti. Il bomber nerazzurro, autore di 7 reti in 6 presenze nell'Europa League passata è stato premiato durante il sorteggio della fase a gironi del torneo 2020/21. "Voglio ringraziare Antonio Conte, tutto il suo staff e tutti coloro che lavorano per il Club, il Presidente Steven Zhang per la fiducia che hanno avuto in me e per avermi aiutato in questa stagione e infine voglio ringraziare tutti i miei compagni, per me sono come fratelli, siamo una vera famiglia - le sue parole in un video messaggio -. Mi auguro che quest'anno faremo ancora meglio di quanto fatto nella scorsa stagione e che condivideremo tanti successi insieme". (ANSA).