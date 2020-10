Europa league: Young Boys e Cluj per Roma, Milan con Celtic

ROMA, 02 OTT - Sorteggi oggi a Nyon in Svizzera per i gironi di Europa league. Tre le squadre italiane impegnate nella competizione: Roma, Napoli e Milan. In base al sorteggio, la Roma affronterà nel girone A gli svizzeri dello Young Boys, il Cska di Sofia e i romeni del Cluj. Nel girone F, al Napoli sono toccati gli spagnoli della Real Sociedad, gli olandesi dell'Alkmaar e i croati del Rijeka. Un pò più duro il girone H nel quale si trova il Milan: i rossoneri infatti hanno trovato nel sorteggio gli scozzesi del Celtic, i francesi del Lille e lo Sparta Praga. (ANSA).