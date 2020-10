Roma: Fonseca come Conte "vorrei mercato chiuso"

ROMA, 02 OTT - "Il mercato non è facile per nessun allenatore. Sono tra quelli che vuole che chiuda". Paulo Fonseca si allinea al pensiero del collega dell'Inter, Antonio Conte che solo pochi giorni fa ha detto di aspettare con ansia la fine della finestra delle trattative "Rosa competitiva per la Champions? Non voglio parlare prima della chiusura del mercato" ha aggiunto il tecnico portoghese alla vigilia della sfida con l'Udinese. (ANSA).