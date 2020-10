Spadafora, firmato nuovo decreto per bonus collaboratori

ROMA, 01 OTT - E' stato firmato il nuovo decreto per le indennità di giugno del bonus collaboratori e presto verrà avviata l'erogazione. Lo ha detto il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, in una diretta sulla sua pagina Facebook. "Il versante amministrativo-burocratico, bloccato da divieti della Corte dei Conti - ha spiegato Spadafora -, è superato. Lunedì Sport e Salute farà sapere come procederà con l'erogazione. Stanno istruendo anche le richieste per chi ha fatto domanda solo per giugno, ne ho avuto la massima rassicurazione dal presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli". Il ministro ha spiegato anche che domani sarà pubblicato sul sito del Dipartimento dello Sport un elenco di circa 1.500 società e associazioni sportive dilettantistiche che riceveranno il contributo a fondo perduto dopo i controlli compiuti. Il contributo, a sostegno del pagamento dei canoni di locazione delle strutture utilizzate dalle società, è stato già erogato o è in via di erogazione per oltre cinquemila di queste e supera i 15 milioni di euro. Dopo la pubblicazione, ha spiegato il ministro, l'erogazione avverrà nell'arco di circa una settimana. (ANSA).