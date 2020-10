Covid: Lega A "Protocollo Uefa con una sola eccezione

MILANO, 01 OTT - Il Consiglio di Lega all'unanimità ha deciso di adottare per questa stagione la formula utilizzata dall'UEFA che prevede si debba giocare con 13 calciatori disponibili compreso un portiere. Lo apprende l'ANSA. In deroga a questa norma, nel caso in una società si verificasse un focolaio Covid con più di dieci giocatori positivi riscontrati nell'arco di una settimana, il club interessato può chiedere il rinvio di una partita. La 'deroga' può essere concessa solo una volta nell'arco di una stagione. Il Genoa quindi non potrà più avanzare altre richiesta di questa natura. (ANSA).