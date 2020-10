Napoli: secondo giro tamponi, resta preoccupazione

NAPOLI, 01 OTT - Dopo il sospiro di sollievo per i tamponi negativi di ieri, oggi il Napoli si prepara al secondo giro di test per verificare se ci siano contagi dopo la partita di domenica contro il Genoa in cui lunedì si è scoperto un focolaio di covid19. I giocatori hanno accolto con gioia la buona notizia di ieri ma sono consapevoli che il risultato di un tampone effettuato a meno di 48 ore dal contatto con i genoani positivi è poco indicativo, perché il virus può essere ancora in incubazione e non rivelarsi. Al Centro Tecnico di Castel Volturno lo staff medico diretto da Alberto Canonico effettuerà quindi il secondo giro di tamponi, i cui risultati sono attesi per domani pomeriggio. Dopo i tamponi è previsto l'allenamento in vista del match contro la Juventus. (ANSA).