Keita: "Non vedo l'ora di giocare nella Sampdoria"

GENOVA, 30 SET - Adesso è ufficiale: Keita Balde è un nuovo giocatore della Sampdoria. Arriva in prestito con diritto di riscatto dal Monaco. L'ex Lazio e Inter ha firmato un contratto fino al 2025. Ha scelto la maglia numero 10, non si è ancora allenato con i nuovi compagni, perché era risultato positivo al Covid-19. Ma sui social, con un video, ha voluto tranquillizzare tutti, mandando un messaggio alla tifoseria: "Un saluto a tutti! Volevo dirvi che sono felicissimo di essere un nuovo calciatore della Sampdoria. Ringrazio il presidente Ferrero, per tutti i messaggi di questi giorni. Sto benissimo e non vedo l'ora di scendere in campo. Forza Sampdoria", ha detto l'attaccante (ANSA).