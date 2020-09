Calcio: accordo Samp-Toro per Ramirez ma lui deve decidere

GENOVA, 30 SET - Sampdoria e Torino hanno trovato l'accordo per il cartellino di Gaston Ramirez che piace molto al club granata: si parla di 3,7 milioni di euro per il sudamericano che andava in scadenza nel giugno 2021. La trattativa al momento è ferma perché il fantasista sta valutando questa opzione anche perché c'è un feeling molto stretto col tecnico Claudio Ranieri. Sull'ingaggio si ragiona su un triennale con un cifra vicina al milione e mezzo a stagione. Intanto il club ligure ha trovato accordo per il centrocampista portoghese Adrien Silva in uscita dal Leicester ma nell'ultima stagione al Monaco: la Sampdoria ha proposto un biennale al giocatore, si sta discutendo sulla cifra ma la fumata bianca è vicina. Intanto sta per salutare l'esterno Fabio Depaoli, ad un passo dall'Atalanta in prestito con diritto di riscatto. (ANSA).