MotoGP: Bagnaia promosso, nel 2021 sulla Ducati ufficiale

ROMA, 30 SET - "Welcome onboard @PeccoBagnaia!". Si spalancano le porte della squadra Ducati ufficiale per Francesco 'Pecco' Bagnaia, promosso dal team Pramac, le cui moto nella prossima stagione saranno affidate a Jorge Martin e Johann Zarco. Nel 2021 il pilota torinese affiancherà l'australiano Jack Miller. L'ufficialità di un passaggio atteso da giorni è giunta con un twitter della Ducati. "Oggi sono la persona più felice del mondo, per me è un sogno che si avvera: essere un pilota ufficiale Ducati è sempre stata la mia ambizione e ci sono riuscito insieme a tutti coloro che hanno sempre creduto in me anche quando le cose non andavano nel migliore dei modi - le prime parole di Bagnaia - Un grazie speciale a Claudio Domenicali, Gigi Dall'Igna, Paolo Ciabatti e Davide Tardozzi per la fiducia, al Pramac Racing Team che mi ha accolto come una famiglia e alla VR46 Riders Academy che mi ha sempre sostenuto in tutti questi anni". (ANSA).