Eurotour: Scottish Open con Fleetwood e 7 azzurri

ROMA, 30 SET - Doveva essere il primo torneo a porte semi aperte. E invece l'Aberdeen Standard Investments Scottish Open, in programma da domani a domenica a North Berwick, rimarrà chiuso al pubblico causa emergenza sanitaria. Prima l'annuncio, poi il dietrofront. Il Coronavirus continua a preoccupare il mondo e così l'European Tour è dovuto tornare sui suoi passi. Niente spettatori nel secondo evento stagionale delle Rolex Series che precede un altro grande appuntamento, il BMW PGA Championship (8-11 ottobre a Wentworth, Inghilterra). Da Renato Paratore a Guido Migliozzi, da Francesco Laporta a Edoardo Molinari. Senza dimenticare Andrea Pavan, Nino Bertasio e Lorenzo Gagli. Sette gli azzurri che proveranno a svolgere un ruolo da protagonisti sul percorso del "The Renaissance Club". I golfisti italiani hanno un buon feeling col torneo. Nel 2019 Bertasio e Pavan hanno chiuso la rassegna al quarto posto. Mentre "Dodo" Molinari è riuscita a farla sua nel 2010. A difendere il titolo vinto lo scorso anno alla terza buca di spareggio sarà Bernd Wiesberger. L'austriaco, che s'impose poi anche all'Open d'Italia, nella passata stagione riuscì a superare al fotofinish il francese Benjamin Hebert, ora a caccia della rivincita. Appuntamento con la storia per Wiesberger che sogna la doppietta per diventare il primo player a realizzare il back-to-back nel torneo. Ma lo Scottish Open, con in palio un montepremi di 7 milioni di dollari, sarà sfida tra big del circuito continentale. Tra i protagonisti più attesi ecco il britannico Tommy Fleetwood, favorito della vigilia. Con lui anche i connazionali Danny Willett, Matthew Fitzpatrick, Lee Westwood e Matt Wallace. E ancora: il tedesco Martin Kaymer, i danesi Thorbjorn Olsen e Rasmus Hojgaard, nuova stella del circuito. Quindi il nordirlandese Graeme McDowell, il cinese Haotong Li, il francese Victor Perez e l'americano John Catlin, che ha bissato l'exploit nell'Andalucia Masters imponendosi, la scorsa domenica, all'Irish Open. (ANSA).