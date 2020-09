F1: Mick Schumacher "speciale debuttare al Nürburgring"

ROMA, 29 SET - "Sono felicissimo di avere questa possibilità. Fare il debutto ufficiale in Formula 1 davanti al mio pubblico di casa al Nürburgring rende questo momento ancora più speciale". Parola di Mick Schumacher nel giorno dell'annuncio della sua prima volta in un week-end ufficiale di Formula 1. "Ringrazio l'Alfa Romeo Racing e la Ferrari Driver Academy - aggiunge Schumi Junior - per avermi dato l'opportunità di avere un altro assaggio dell'aria che si respira in Formula 1 un anno e mezzo dopo il test svolto in Bahrain. Cercherò di prepararmi al meglio nei prossimi dieci giorni, in modo da poter fare il miglior lavoro possibile per la squadra e ottenere alcuni dati preziosi per il fine settimana". Del debutto in F1 di Schumi Junior parla anche Frédéric Vasseur, team principal Alfa Romeo Racing and Ceo Sauber Motorsport AG: "Non c'è dubbio che Mick sia uno dei grandi talenti emergenti e i suoi recenti risultati lo dimostrano. È ovviamente veloce, ma è anche costante e maturo, tutte caratteristiche di un campione in carica - ha detto Vasseur - Ci ha impressionato per il suo approccio e la sua etica del lavoro nelle occasioni in cui è stato con noi l'anno scorso e non vediamo l'ora di lavorare ancora una volta con lui al Nürburgring". (ANSA).