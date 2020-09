Golf: copia bastone di Woods venduto per 154.928 dollari

ROMA, 29 SET - Una replica di un "putter", che Tiger Woods ha usato per vincere 14 dei suoi 15 Major in carriera, è stata venduta per 154.928 dollari dalla Golden Age Golf Auctions, azienda promotrice di aste da golf. Una cifra record, la più alta di sempre per un "bastone" da golf. Prodotto nel 2001, l'anno in cui Woods ha coronato il "Tiger Slam" vincendo consecutivamente i 4 tornei Major del golf maschile in un anno solare, è stato prodotto dalla Scotty Cameron - marchio americano di attrezzature sportive - quale "putter" di riserva nel caso in cui il campione californiano avesse deciso di cambiare quello abituale. Si tratta di uno "Scotty Cameron Newport II" col quale Woods si esercitava e con impresso il suo nome e cognome. Un esborso da record, con l'aggiudicatario dell'asta ancora sconosciuto. Dovuto, secondo quando riferito da Ryan Carey, cofondatore della Golden Age Golf Auctions "al grande aumento di richieste di cimeli di Woods da parte dei clienti, non solo statunitensi ma internazionali". In passato erano stati venduti altri putter di Woods. Uno, nel 2019, per 88.809. Un altro, nel 2018, per 44.401. Mai però si era riusciti ad arrivare a totalizzare una cifra simile. (ANSA).