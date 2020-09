Hauge "Milan grande club, pronto a questo passo"

MILANO, 29 SET - "Il Milan è un club incredibilmente grande. Le cose sono diventate realtà negli ultimi giorni e penso sia fattibile giocare con i rossoneri. Sarà emozionante vedere cosa porteranno i prossimi giorni spero che vada tutto bene. È un passo che sentivo di essere pronto a fare. Devo solo ringraziare il Bodo-Glimt per la collaborazione che abbiamo avuto negli ultimi giorni": Jens Petter Hauge, attaccante del Bodo-Glimt ormai ad un passo dal vestire la maglia del Milan, spera di definire tutto nelle prossime ore e racconta le sue emozioni a Tv 2 Sporten prima di imbarcarsi per Milano. Già negli ultimi giorni ci sono stati contatti continui tra il Milan e l'entourage del giocatore, come spiega anche l'attaccante: "Ci sono state delle conversazioni e ovviamente non vedo l'ora di tornare di nuovo a Milano e di parlare adeguatamente con loro. Oggi si tratta principalmente di viaggi e test, quindi sarà emozionante vedere cosa succederà dopo. È stato un buon anno per me e ora sarà emozionante fare l'ultimo passo. È un passo che non vedo l'ora di fare"" (ANSA).