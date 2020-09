Basket: Bologna, Teodosic salta sfida Eurocup in Lituania

BOLOGNA, 28 SET - Il play-maker serbo della Virtus Segafredo Bologna, Milos Teodosic non sarà disponibile per la trasferta di Eurocup in programma mercoledì contro i lituani del Lietkabelis Panevezys. Lo comunica lo stesso club bolognese. Teodosic, si è infortunato alla caviglia destra, ieri, nella sfida vinta dalle Vu Nere contro Cantù. Il giocatore ha già iniziato il programma di recupero specifico in vista della trasferta di Brescia e le sue condizioni verranno rivalutate giorno per giorno. (ANSA).