Calcio: Pirlo "punto guadagnato, la Juve è in costruzione"

ROMA, 27 SET - "Abbiamo fatto un passo indietro ma siamo una squadra in costruzione". Lo ha detto l'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, dopo il 2-2 con la Roma, che definisce "un punto guadagnato". "Volevamo sfruttare l'uno contro uno davanti ma non è andata bene - ha spiegato -. Volevamo tenere la linea stretta e fare pressione con i centrali, a volte ci siamo riusciti, altre meno, anche perchè sono soluzioni da provare sul campo non avendo potuto disputare amichevoli" ha aggiunto a Sky Sport. "Non abbiamo avuto tempo di provare - ha continuato Pirlo -: Morata e' arrivato due giorni fa, Arthur è entrato bene e deve migliorare, na non giocava da tanti mesi. Bentancur è arrivato con un infortunio e deve migliorare. Ronaldo? Lui deve fare gol ma è un giocatore che dà tanto, ha corso tanto anche quando eravamo in dieci, una bella cosa anche nei confronti dei compagni".