F1: sfogo Hamilton "cercano di fermarmi, ma va bene così"

ROMA, 27 SET - "Stanno cercando di fermarmi, ma va bene così". Aver mancato la possibile vittoria n.91 che gli avrebbe fatto eguagliare il primato di Michael Schumacher, non va giù a Lewis Hamilton, il quale non riesce a non pensar male per questo suo parziale flop causato dalla sanzione (due penalizzazioni da 5 secondi) per una presunta irregolarità nel pre-gara. "Sono abbastanza sicuro che nessuno abbia mai ricevuto due penalità di cinque secondi per qualcosa di così ridicolo prima - ha affermato il pilota britannico -. Non ho messo nessuno in pericolo, l'ho fatto su un milione di piste nel corso degli anni e non sono mai stato investigato. Ma così è andata. La penalizzazione è stata molto severe, ma c'era da aspettarselo. Stanno cercando di fermarmi, ma è ok così. Devo solo tenere la testa bassa e rimanere concentrato. Vedremo cosa succederà". (ANSA).