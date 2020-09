Verona: Juric, presi tre punti ma c'è da migliorare

VERONA, 27 SET - Nonostante il primato in classifica, Ivan Juric ammette che "abbiamo portato a casa tre punti, ma c'è ancora molto da migliorare. Abbiamo grossi problemi in mezzo, siamo davvero pochi. Secondo me anche in attacco deve arrivare qualcuno, mi aspetto questo dal mercato". Dopo la vittoria sull'Udinese, il mister gialloblù insiste sulla necessità "di alzare il livello della rosa con due-tre giocatori. Fa tutto Tony D'Amico, speriamo che possa indovinare i profili giusti. Ci sono delle caratteristiche a cui non rinuncio, ci vogliono giocatori dinamici che possano pressare molto. Poi se hai Amrabat o Tameze sono giocatori diversi, cerchi di sfruttare le loro caratteristiche migliori. In piazze come Verona non puoi scegliere i giocatori, ti adatti con quello che ti viene dato". (ANSA).