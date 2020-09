Catalogna: Espargaro "poco grip, Aprilia qui faticano

ROMA, 27 SET - Gara impegnativa per le Aprilia al Montmelò, con Aleix Espargaro che ha colto un 12/o posto, comunque un piazzamento a punti sul circuito 'di casa' che negli anni recenti non gli aveva riservato grandi soddisfazioni. Bradley Smith, dopo una buona partenza, ha lottato ai limiti della zona punti, un traguardo sfuggitogli per pochi decimi, alcuni dei quali persi anche a causa di alcune cadute altrui alle quali ha dovuto reagire. "Le condizioni di questa pista non sono certo le migliori per noi, ed anche oggi abbiamo faticato - ha affermato lo spagnolo -. La mancanza di grip mi ha impedito di essere incisivo, riuscivo a tenere il contatto con gli altri piloti ma non a superarli. Era importante disputare tutta la gara per dare agli ingegneri la maggiore quantità possibile di dati, ma queste non sono certo le posizioni per le quali mi piace lottare". "Questo "circuito esalta un nostro punto debole ovvero la trazione in uscita di curva - ha sottolineato Smith -. L'aspetto positivo è che ho lottato contro buoni piloti con buone moto e, in alcuni momenti, sono riuscito a anche a superarli. Abbiamo la fortuna di rimanere qui per una giornata di test e potremo concentrarci sul grip, magari riuscendo a trovare qualche soluzione per le prossime piste". (ANSA).