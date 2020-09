Spadafora "per Bach Bielorussia ok, figuriamoci Italia

ROMA, 27 SET - "Se per Bach l'autonomia del Comitato Olimpico in Bielorussia non è in discussione, figuriamoci in Italia". Il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, tira in ballo anche il Paese guidato da Lukashenko per ribattere al n.1 del Cio Thomas Bach che ha parlato di rischi per l'Italia se passa la nuova legge sullo sport. "È ridicolo sostenere che la riforma possa incidere sulla preparazione degli atleti italiani e sulle loro possibilità di vittoria a Tokyo, una frase che offende l'Italia e i suoi grandi atleti", sottolinea ancora il ministro. (ANSA).