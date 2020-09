Moto:Marini vince ancora, fratello Rossi vede Mondiale Moto2

ROMA, 27 SET - Nuovo trionfo in Moto 2 per il fratello di Valentino Rossi. E' una gara perfetta quella di Luca Marini nel Gp della Catalogna sul circuito di Mont, partito dalla pole, dove taglia il traguardo davanti a Lowes e Di Giannantonio. Marini consolida la vetta nel Mondiale: ora ha 150 punti, è a +20 su Bastianini. Paura nel warm up per Fernandez: la moto va a fuoco, pilota fortunatamente illeso (ANSA).