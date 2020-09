Tennis: Parigi; ko con Korda, Seppi subito fuori

ROMA, 27 SET - Andreas Seppi esce subito di scena al Roland Garros. Il 36enne azzurro, n.97 ATP, è stato sconfitto in quattro set col punteggio di 6-2 4-6 6-3 6-3, in due ore e 25 minuti di gioco, dallo statunitense Sebastian Korda, n.211 del ranking, proveniente dalle qualificazioni. Per il 20enne figlio d'arte è la prima vittoria in un main draw Slam. (ANSA).