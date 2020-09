Bach "non ci sono condizioni incontro con Spadafora 15/10"

ROMA, 27 SET - "Al momento c'è un incontro programmato (con il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, ndr) per il 15 ottobre, ma molto amichevolmente dico che oggi non ci sono le condizioni per farlo. Al momento non abbiamo ricevuto una risposta dal ministro riguardo le preoccupazioni che avevamo espresso in precedenza". Così il presidente del Cio Thomas Bach, parlando della riforma dello sport in iter di discussione, in una conferenza stampa ai Mondiali di ciclismo a Imola. (ANSA).