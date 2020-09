Coni: Bach "per l'Italia a rischio medaglie a Tokyo"

ROMA, 27 SET - "In questo momento vediamo un rischio impattante sulla preparazione degli atleti olimpici dell'Italia per le Olimpiadi di Tokyo, questo può significare meno chance di medaglie per l'Italia". È la preoccupazione che il presidente del Cio Thomas Bach esprime, in una conferenza stampa ai Mondiali di ciclismo a Imola, riguardo l'operatività del Coni per la preparazione di alto livello. (ANSA).