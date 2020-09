Coni: Bach "Legge sport non rispetta Carta olimpica"

ROMA, 27 SET - "Siamo molto preoccupati riguardo la situazione e il funzionamento del Coni. E questa preoccupazione sta crescendo. Abbiamo scritto una lettera al ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, rappresentando la seria preoccupazione perché vediamo che con questa legge il Coni non è conforme alla Carta Olimpica". Lo dice il presidente del Cio Thomas Bach, parlando della riforma dello sport in iter di discussione, in una conferenza stampa in occasione dei Mondiali di ciclismo a Imola. (ANSA).