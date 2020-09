Bach "Segretario Coni non può dipendere da società esterna"

ROMA, 27 SET - "Il segretario generale del Coni ha bisogno di essere messo in condizione di lavorare nel pieno delle sue funzioni. Ora invece il segretario generale è soggetto alle istruzioni di società esterne al Coni". Così il presidente del Cio Thomas Bach, riferendosi alla situazione del Coni in relazione all'ente pubblico Sport e Salute. Anche in passato il segretario generale (Carlo Mornati) dipendeva da Coni Servizi, che tuttavia era società operativa del Coni, mentre Sport e salute è indipendente dal Coni e a rischio, secondo il numero uno dello sport mondiale, c'è anche l'operatività in diversi settori strategici: "Anche il marketing - sottolinea in una conferenza stampa ai Mondiali di ciclismo a Imola - impatta sui cerchi olimpici e non può dipendere da società esterne". (ANSA).