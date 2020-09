Tennis: Parigi; esordio vincente, Sinner elimina Goffin

ROMA, 27 SET - Comincia al meglio l'avventura di Jannik Sinner al Roland Garros. Il 19enne di Sesto Pusteria n.74 ATP, esordiente assoluto nel torneo parigino, ha eliminato il belga David Goffin (n.12 Atp e undicesima testa di serie) in tre set con il punteggio di 7-5 6-0 6-3, in poco meno di due ore di gioco e avanza al secondo turno. Prossimo ostacolo per Sinner il vincente del match tra il francese Benjamin Bonzi e il finlandese Emil Ruusuvuori. (ANSA).