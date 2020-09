Corales Puntacana: sorpasso Long, Swafford ora insegue

ROMA, 27 SET - Il "moving day" del Corales Puntacana Resort & Club Championship, torneo del PGA Tour di golf, sorride ad Adam Long. Nella Repubblica Dominicana il player americano mette la freccia e, con un parziale di 64 (-8) su un totale di 199 (-17), mette la freccia e sorpassa il connazionale Hudson Swafford (leader dopo il secondo giro e ora 2/o con 201, -15), prendendosi il comando provvisorio della classifica. A Punta Cana Long, che il 25 settembre scorso ha festeggiato il suo 33esimo compleanno, insegue il secondo titolo in carriera sul massimo circuito americano del green maschile. Stesso obiettivo per Swafford, per una sfida all'insegna della casualità. Entrambi i golfisti hanno infatti vinto lo stesso evento, l'attuale American Express, denominato Desert Classic nel 2019 (quando a vincerla fu Long) e CareerBuilder Challenge quando, nel 2017, a imporsi fu Swafford. Chance per il titolo anche per il canadese Mackenzie Hughes, terzo con 202 (-14), e il cinese Xinjun Zhang, quarto con 203 (-13). E ora il gran finale. Al vincitore andranno 500 punti per la classifica FedEx Cup e diversi "inviti" per giocare il Sentry Tournament of Champions, il The Players Championship, ma soprattutto il PGA Championship e il Masters Tournament 2021. In palio anche un montepremi complessivo di 4.000.000 di dollari. (ANSA).