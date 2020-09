Canoa: Coppa del mondo, oro a Di Liberto nel K1 200 metri

ROMA, 26 SET - Trionfo azzurro alla Coppa del Mondo di canoa-kayak di Szeged, in Ungheria, dove Andrea Domenico Di Liberto si è messo al collo la medaglia d'oro. Nella finale dei 200 metri, l'atleta palermitano - tesserato per la Società Canottieri Trinacria di Palermo - si è imposto con il tempo di 34"80, portando l'Italia sul gradino più alto del podio iridato nel K1. Carlo Tacchini (Gruppo sportivo Fiamme Oro) ha conquistato il secondo podio per l'Italia, ottenendo la medaglia d'argento nel C1 1000 metri. (ANSA).