Il City rinforza la difesa, pronti Dias e Koundé

ROMA, 26 SET - Il Manchester City è molto attivo sul mercato, anche ai tempi del Coronavirus. La squadra di Pep Guardiola punta dritto su Ruben Dias del Benfica come rinforzo difensivo. Secondo quanto riporta A Bola, ci sarebbe già l'accordo fra il club inglese e quello di Lisbona per il trasferimento del centrale classe 1997 in cambio di 55 milioni di euro, più il cartellino dell'argentino Nicolas Otamendi. Anche l'allenatore del club lusitano, Jorge Jesus, avrebbe dato il proprio benestare all'operazione, in particolare al ritorno di Otamendi in un campionato che conosce già, visto che in passato ha vestito la maglia del Porto. Il Manchester City, inoltre, secondo quanto riferisce ESPN, è pronto a sborsare oltre 60 milioni di euro per il difensore francese del Siviglia, Jules Koundé, protagonista del successo degli andalusi nell'ultima Europa League. Un'offerta che il Siviglia avrebbe definitivo "irrinunciabile". (ANSA).