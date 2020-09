Il PSG cerca un difensore, Ruediger nel mirino

ROMA, 26 SET - Il Paris Saint-Germain è in cerca di un rinforzo per la difesa: per questo - come riporta il Telegraph - Leonardo, dg del club francese - ha sondato il terreno con il Chelsea per arrivare al tedesco Antonio Ruediger. L'ex romanista come noto non rientra nei piani dell'allenatore dei 'Blues', Frank Lampard, che non lo ha incluso nelle prime uscite stagioni della propria squadra, fra Premier League ed EFL Cup. Resta da capire - fa notare il giornale - se la società londinese si priverà del difensore a titolo definitivo, oppure vorrà cederlo in prestito. (ANSA).