Golf: Corales Puntacana; McDowell eliminato, Swafford vola

ROMA, 26 SET - La eliminazione eccellente di Graeme McDowell, campione uscente, e la leadership solitaria di Hudson Swafford. Questi i verdetti più importanti del secondo round del Corales Puntacana Resort & Club Championship, torneo del PGA Tour di golf. Nella Repubblica Dominicana, per la seconda volta in carriera sul massimo circuito americano, Swafford, 33enne di Lakeland (Florida), grazie a un parziale di 67 (-5) su un totale di 132 (-12) è rimasto da solo al comando della classifica. Il player statunitense a metà gara vanta due colpi di vantaggio sui connazionali Sean O'Hair, Luke List e Justin Suh, tutti secondi con 134 (-10). Mentre in 5/a posizione (135, -9), insieme all'austriaco Sepp Straka, al cinese Xinjun Zhang e al canadese Mackenzie Hughes, c'è un altro golfista a stelle e strisce, Adam Long, che ha festeggiato nel migliore dei modi il suo 33esimo compleanno. A Punta Cana recupera 16 posizioni Henrik Stenson. Tra i favoriti della vigilia lo svedese, vicecampione olimpico ai Giochi di Rio de Janeiro 2016, è ora 30/o (139, -5). Dopo un avvio convincente sul Corales Golf Course (par 72) non riesce invece a superare il taglio Akshay Bhatia (142, -2), talento statunitense. Ma a far clamore è l'eliminazione del nordirlandese McDowell (143, -1), vincitore dello US Open 2010 che nella Repubblica Dominicana sognava il bis dopo l'exploit dello scorso anno. Niente da fare neanche per il sudafricano Branden Grace (143, -1). Salvo, sulla linea del taglio, Will Zalatoris (141, -3), reduce dal 6/o posto allo US Open e leader della money list del Korn Ferry Tour. E ora il "moving day" prima del gran finale. In un evento, il Corales Puntacana Resort & Club Championship, che mette in palio un montepremi complessivo di 4 milioni di dollari e garantirà al vincitore il pass per giocare il Masters Tournament 2021. (ANSA).