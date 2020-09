Germania: tris Eintracht, in gol anche André Silva

ROMA, 25 SET - L'ex milanista André Silva, andando in gol alla mezz'ora su rigore, dà il via al successo dell'Eintracht Francoforte all'Olympiastadion contro l'Hertha Berlino. Nella capitale tedesca finisce 3-1 per gli ospiti l'anticipo della 2/a giornata della Bundesliga. Dost al 36' raddoppia per la squadra di Adi Hutter e Rode, al 26' della ripresa, cala il tris. Inutile il gol della bandiera al 32' del secondo tempo arrivato grazie a un autogol di Hinteregger. In classifica l'Eintracht Francoforte guida con 4 punti, seguito da sette squadre, fra le quali il Bayern Monaco, che scenderà in campo domenica alle 15,30 sul campo dell'Hoffenheim. (ANSA).