La Roma guarda al futuro, nuovi store e sponsor tecnico

ROMA, 25 SET - La Roma inaugura in via Ottaviano un nuovo store e presto ne sorgeranno altri due nella Capitale. Una decisione nata in piena epoca Covid e che, come spiega Francesco Calvo, chief operating officer del club, "conferma la volontà di investire nella città". Inoltre, dal 2018, è cambiata la politica societaria con l'obiettivo di riprendere la gestione dei negozi. Entro fine anno, infatti, il club giallorosso conterà nove store (di cui cinque gestiti direttamente e altri quattro affidati a partner qualificati). Una mossa fatta per avere un maggior controllo sull'offerta commerciale, realizzare nuove collaborazioni con brand nel mondo del fashion e dello streetwear e infine creare un rapporto più diretto con i tifosi. Non ci sono, però, solo nuovi negozi nel futuro della Roma. Il capitolo sponsor tecnico è importante e la società giallorossa, giunta all'ultimo anno di Nike, sta valutando ogni possibilità per il futuro. Anche quella di essere unbranded (come nel 2013). Una situazione, comunque, che il club vuole sistemare quantoprima e con deadline a febbraio-marzo 2021. Per quanto riguarda Hyundai e Qatar, la società è al lavoro per rinnovare i contratti in scadenza entrambi nel 2021. (ANSA).