Gravina, su tamponi altro passo importante

ROMA, 25 SET - "È un altro importante obiettivo raggiunto; ringrazio il Ministro Spadafora e il suo Dipartimento, con i quali abbiamo condiviso una proposta che il mondo del calcio professionistico aspettava da tempo". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, commenta la riduzione dei tamponi per i giocatori, limitati ora a 48 ore prima delle partite "Manca solo un altro tassello per completare la ripartenza, lavorando in sinergia con le istituzioni sono convinto che arriverà presto". (ANSA).