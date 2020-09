Liberty Media ufficializza Domenicali,'sono entusiasta'

ROMA, 25 SET - "Sono davvero entusiasta di entrare a far parte dell'organizzazione della Formula 1, uno sport che ha sempre fatto parte della mia vita". Stefano Domenicali commenta così l'annuncio ufficiale di Liberty Media che da gennaio prenderà il posto del manager statunitense Chase Carey come nuovo ceo e presidente della Formula 1. "Sono nato a Imola e vivo a Monza. Sono rimasto connesso a questo sport grazie al mio lavoro con la Commissione monoposto della FIA - afferma ancora Domenicali, che fino al 2014 era team principal per poi passare nel 2016 alla guida della Lamborghini - e non vedo l'ora di entrare in contatto con i team, gli organizzatori, gli sponsor e molti partner della Formula 1 mentre continuiamo a portarne avanti il ;;business". (ANSA).