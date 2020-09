Moto: Catalogna; a Morbidelli le secondo libere, Rossi nono

ROMA, 25 SET - Il pilota italiano della Yamaha Petronas Franco Morbidelli è stato il più veloce nelle seconde prove libere del Gp di Catalogna ottava tappa del mondiale di motoGp, che si correrà domenica sul circuito del Montmelò. Ha preceduto nel tempo sul miglior giro veloce Johnny Zarco (Ducati non ufficiale) di 109 millesimi, Brad Binder (Ktm non ufficiale) di 219 e Maverick Vinales (Yamaha) di 419, Valentino Rossi sull'altra Yamaha ha fatto il nono tempo, staccato di 713 millesimi da Morbidelli. Male gli altri piloti italiani, con Andrea Dovizioso 18mo e Francesco Bagnaia 20mo, per entrambi molti problemi con le gomme in questa seconda sessione. In difficoltà anche Quartararo: dopo la bella prova delle libere del mattino, il francese non è andato oltre il 14mo tempo sessione di libere di oggi. (ANSA).