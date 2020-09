Tamponi negativi al Torino, domani sfida all'Atalanta

TORINO, 25 SET - Anche l'ultimo giro di tamponi ha dato esito negativo: la sfida contro l'Atalanta, dunque, si disputerà regolarmente. E il tecnico, Marco Giampaolo, ha potuto dirigere una sessione a ranghi completi, provando gli schemi in vista della partita di domani pomeriggio all'Olimpico Grande Torino. Belotti e compagni, però, rimangono in ritiro, come da prassi ad ogni vigilia di campionato. E ci rimarranno anche domani sera: il via libera per tornare dalle rispettive famiglie è atteso per domenica, quando arriverà l'esito dei tamponi post-partita. (ANSA).