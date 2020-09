Roma: Pedro 'la Champions è l'obiettivo minimo'

ROMA, 25 SET - "Vogliamo tornare a giocare la Champions, è un obiettivo minimo e abbiamo la rosa per farlo". Il romanista Pedro, nel giorno della sua conferenza stampa, suona la carica in vista della nuova stagione e spiega perché è nella Capitale: "La motivazione è sempre la stessa: avere una voglia interiore di vincere. E' una sfida complicata, dobbiamo procedere passo dopo passo creando una mentalità forte e vincente". "Dzeko? Lo vedo contento. E' il nostro capitano siamo felici che resti con noi perché è un giocatore straordinario", ha aggiunto parlando del mancato addio dell'attaccante bosniaco. Per lo spagnolo, infatti, la presenza del nove giallorosso e di Mkhitaryan è stata fondamentale per scegliere la Capitale: "E' un aspetto molto importante, quando un calciatore sceglie una squadra è consapevole che solo i grandi giocatori ti permettono di ambire a grandi risultati". (ANSA).