Morata 'Juve opportunità della vita, Pirlo è perfetto'

TORINO, 25 SET - "Può essere che in carriera non abbia vissuto momenti felici, ma sono al posto giusto al momento giusto": queste le prime parole di Alvaro Morata da giocatore della Juventus. "Il passato è passato, questa è l'opportunità della mia vita - continua - sono diventato un miglior giocatore e una migliore persona: siamo andati via in 2 e siamo tornati in cinque. Sono molto felice". Morata ritrova da allenatore, e non più da compagno di squadra, Andrea Pirlo. "E' fatto per fare l'allenatore: ama il pallone, è ciò di cui ha bisogno la Juve. Mi ha impressionato in due allenamenti, è perfetto per qua e sa come compattare il gruppo". (ANSA).