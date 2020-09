Conte, vogliamo confermare nostra credibilità

MILANO, 25 SET - "La nostra ambizione e' confermare la nostra credibilità maturata a livello nazionale e internazionale. Faremo del nostro meglio. Sono soddisfatto di queste tre settimane di preparazione. In ogni caso sarà un campionato difficile per come è iniziato, come e' stato difficile quello che si è concluso": lo dice il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, nella conferenza stampa via Zoom alla vigilia della sfida con la Fiorentina. Presente l'amministratore delegato, Beppe Marotta. Sia Conte che Marotta hanno fatto riferimento alla situazione difficile riguardo al Covid. (ANSA).