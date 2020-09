Milano-Cortina:Novari "riforma?Noi avanti per nostra strada"

ROMA, 25 SET - "Il dibattito sulla riforma dello sport? Noi andiamo per la nostra strada, stiamo lavorando in maniera molto più operativa. Quindi devo dire che non abbiamo nessun tipo di ripercussione". Lo dice l'ad della Fondazione di Milano-Cortina 2026 Vincenzo Novari. "Non è un tema che ci riguarda - aggiunge Novari a margine della della cerimonia di chiusura delle celebrazioni dei primi Giochi paralimpici di Roma 60 in corso alla sede dell'Inail - io mi occupo delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, sia il ministro che il presidente del Coni hanno tutti gli strumenti e tutte le possibilità di gestirla nella migliore maniera possibile". (ANSA).