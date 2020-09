Calcio: Inter, al via rimborso abbonamenti 19/20

MILANO, 25 SET - L'Inter dà il via al rimborso per gli abbonati della stagione 2019/20. Dal 30 settembre, spiega il club nerazzurro, sarà attiva la procedura online di richiesta di rimborso per la quota delle 7 partite di Serie A non godute, in quanto disputate a porte chiuse. I tifosi potranno scegliere (online sul sito del club) tra un rimborso monetario tramite bonifico bancario oppure attraverso l'ottenimento di un voucher da spendere entro 18 mesi dall'emissione per l'acquisto di abbonamenti o biglietti, con la possibilità di partecipare anche ad un'estrazione a premi. Inoltre tutti gli abbonati alla stagione 19/20, previa riapertura dello stadio San Siro con capienza completa, manterranno la possibilità di poter confermare il loro posto per la stagione 21/22, oltre ad avere una finestra di vendita anticipata per i biglietti che verranno eventualmente posti in vendita nel 20/21. (ANSA).