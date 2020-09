Spadafora, sport paralimpico ruolo fondamentale per società

ROMA, 25 SET - "Nessuno 60 anni fa poteva immaginare la crescita esponenziale in tutto il mondo del movimento paralimpico. Oggi le Paralimpiadi sono uno degli eventi con più grande rilievo e seguito nel mondo sportivo". È il messaggio che il ministro per lo Sport e le politiche giovanili Vincenzo Spadafora, ha mandato al presidente del Cip Luca Pancalli, in occasione della cerimonia di chiusura delle celebrazioni dei primi Giochi paralimpici di Roma 60 in corso alla sede dell'Inail. "La diffusione dello sport paralimpico - aggiunge il ministro - ha e continuerà ad avere un ruolo fondamentale sia nella vita delle persone diversamente abili che per la società intera, in ottica di inclusione ma soprattutto di esempi positivi per le giovani generazioni". "L'Italia - conclude Spadafora - che può rivendicare di essere stata la culla delle Paralimpiadi, guarda al vostro impegno nelle prossime competizioni con gratitudine e orgoglio". (ANSA).