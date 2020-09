Suarez, legali in procura per perizia supporti informatici

PERUGIA, 25 SET - Una perizia sui supporti informatici sequestrati nell'ambito dell'indagine sull'esame "farsa" di Luis Suarez è stata disposta dalla procura di Perugia che coordina le indagini della guardia di finanza. Per le formalità relative al conferimento dell'incarico sono arrivati negli Uffici di piazza Partigiani gli avvocati David Brunelli e Francesco Falcinelli, difensori della rettrice Giuliana Grego Bolli e del direttore generale Simone Olivieri. L'esame riguarderà pc, telefoni cellulari e gli altri dispositivi sequestrati. "Il direttore Olivieri non avrà difficoltà a chiarire i fatti addebitati" ha sottolineato l'avvocato Falcinelli. "Ha infatti operato con correttezza - ha aggiunto - e non è di sua competenza occuparsi della didattica". (ANSA).