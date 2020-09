Messi saluta Suarez, "non meritavi un addio così"

ROMA, 25 SET - "Non meritavi di essere cacciato": tante volte li hanno dati per rivali se non addirittura nemici, eppure il fuoriclasse argentino del Barcellona Leo Messi e Luis Suarez sembrano tutt'altro che tali. Dopo il tormentato addio dell'uguaiano al club blaugrana, con coda polemico-legale per le vicende dell'università di Perugia, oggi Messi ha spezzato ben più di una lancia a favore dell'ormai ex compagno di squadra e ha messo nel mirino di nuovo anche il Barça. Sui social infatti l'argentino ha scritto: "Avresti meritato un addio degno di quello che sei: uno dei più grandi giocatori della storia del club, capace di conseguire risultati tanto di squadra quanto individuali. Non meritavi ciò che ti hanno fatto, ma la verità è che a questo punto non mi sorprende più nulla", riferendosi alla gestione del caso da parte del club catalano. "Sarà strano vederti con un'altra maglia, qui sei stato uno dei giocatori più importanti della storia" ha aggiunto la Pulce sui social all'amico Suarez. "Mancherai moltissimo. Sono tanti anni, molti mate, pranzi, cene... Molte cose che non dimenticheremo mai, tutti i giorni insieme". Con un affettuoso saluto finale: "Ti auguro tutto il meglio in questa nuova sfida. Ti voglio bene. A presto, amico". (ANSA).