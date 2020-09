Sibilia, con ripartenza Serie D contributo rinascita Paese

ROMA, 25 SET - "Ricominciare significa rinascere, non solo calcisticamente ma anche essere centrali nel poter dare un contributo di rinascita al Paese". Lo dice all'ANSA il presidente della Lega nazionale dilettanti Cosimo Sibilia, in vista della ripresa dei campionati di Serie D questo weekend. "Ho sempre sostenuto che lo sport e il calcio sono lo specchio del Paese, il nostro maggiore campionato presenta al via 166 società tra grandi città, piccoli comuni o frazioni. Da Messina, Siena e Campobasso, al piccolo borgo- sottolinea Sibilia -. Siamo molto contenti del risultato ottenuto, speriamo che il Covid ci dia la possibilità di pensare al passato per quel che è successo, ed essere positivi e ottimisti per il futuro". "Superato il momento in cui temevamo la moria delle nostre società - conclude il numero uno dei Dilettanti e vicepresidente della Figc - la Lnd si è fatta trovare pronta e vicina alle loro esigenze. Il primo grande risultato è l'inizio dei campionati". (ANSA).