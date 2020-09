Spadafora "ingiusto dire che non rispettiamo carta olimpica"

ROMA, 25 SET - "Il richiamo al mancato rispetto della carta olimpica mi pare ingeneroso: l'osservanza del principio dell'autonomia dell'ordinamento sportivo è stato ed è uno dei pilastri su cui si fonda la bozza del provvedimento di riforma". E' uno dei passaggi della lettera che il ministro Vincenzo Spadafora ha scritto al presidente del Coni Giovanni Malagò in replica al documento di Coni e federazioni sul testo unico della legge di riforma. "Un principio - continua Spadafora - che non è mai stato messo in discussione, né formalmente, né sostanzialmente, in alcuna delle fasi negoziali del processo di elaborazione normativa ormai prossimo alla conclusione". (ANSA).