Moto: Catalogna; Quartararo il più veloce in prime libere

ROMA, 25 SET - Fabio Quartararo è stato il più veloce stamattina nella prima sessione di prove libere in vista del motogp di Catalogna, in programma domenica sul circuito di Montemelò. Il francese della Yamaha Petronas in 1:40.431 ha preceduto l'attuale leader della classifica mondiale Andrea Dovizioso con la Ducati staccato di 430 millesimi e poi Joan Mir in sella alla Suzuki di 629. Quarto tempo per Maverick Vinales con la Yamaha a 674 millesimi, mentre il suo compagno di scuderia Valentino Rossi è stato ottavo a oltre un secondo, preceduto da Pol Espargarò (Ktm), Morbidelli (Yamaha Petronas) e Rins (Suzuki). (ANSA).