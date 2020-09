Lega Pro ricorda carabiniere Cerciello Rega

ROMA, 25 SET - Sarà dedicata Mario Cerciello Rega al carabiniere ucciso a Roma il 25 luglio 2019, la giornata della "legalità e del coraggio" promossa dalla Lega Pro per oggi. "Il 25 settembre - ha dichiarato il numero uno della Lega Pro Francesco Ghirelli - è diventata, nel nostro calendario, la giornata della legalità e del coraggio ed è una data che deve indurre, in modo ancora più forte, alla riflessione e alla condivisione dei valori. Il calcio è uno strumento per lanciare messaggi positivi nel ricordo di un uomo di valore e valori come Mario Cerciello Rega". L'anno scorso ci furono delle iniziative nel comune di nascita dello sfortunato carabiniere, un quadrangolare e altri eventi, quest'anno impediti dalle norme anticovid. Il sindaco di Somma Vesuviana Savatore Di Darno ha dichiarato che "nel nome di Mario Cerciello Rega, grazie all'impegno della Lega Pro, abbiamo portato e porteremo nelle scuole di Somma Vesuviana progetti sull'educazione alla Legalità nell'auspicio che possano estendersi al resto d'Italia. Mario era un amico, un caro amico mio, ma era amico della solidarietà umana. E' un eroe vittima del dovere. Un anno fa, e ringrazio di cuore il Presidente della Lega Pro Ghirelli, avemmo l'opportunità di ospitare un quadrangolare di calcio in memoria di Mario, parte visibile di un progetto più ampio e concreto che vide il coinvolgimento delle scuole sulla Legalità. Il tutto su iniziativa della Lega Pro. Oggi il Covid non ci ferma e ricorderemo Mario con comunicati stampa congiunti, postando sui social le foto dello scorso anno e pensieri dei nostri studenti sul tema della legalità. Ringrazio ancora una volta il Presidente Ghirelli per la sensibilità e la disponibilità". (ANSA).